Bitlis’in Ahlat ilçesinde Malazgirt Zaferi’nin 953. yıl dönümü etkinlikleri kapsamında 150 metre uzunluğundaki Türk bayrağıyla “Fener Alayı” oluşturuldu.Ahlat Halk Eğitimi Merkezi Müdürlüğü önünde toplanan vatandaşlar, açılan Türk bayrağı ve meşalelerle Ulu Camii önüne kadar yürüdü. Burada bir konuşma yapan Okçular Vakfı Başkanı Haydar Ali Yıldız, Ahlat’a yakışan bir yürüyüş gerçekleştirdiklerini belirterek, pazar günü ise Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın Ahlat’tan seslenerek önemli mesajlar vereceğini söyledi.Yıldız, “Ahlat’tan dünyaya Gazze’nin ve Filistin’in sesi olduğumuzu Cumhurbaşkanımız buradan da dünyaya duyuracaklar. Tek millet, tek vatan, tek bayrak ve tek devlet olarak hep birlikte Selçuklu’yuz, Osmanlı’yı, Türkiye Cumhuriyeti Devleti’yiz. Recep Tayyip Erdoğan ile birlikte Türkiye Yüzyılı’nı inşa edeceğiz. Ahlat herkesten daha güçlü bir desteği Türkiye Yüzyılı’na verecektir. Anadolu’nun fethi 1071 Malazgirt Zaferi’miz, şanlı zaferimiz kutlu olsun. Şehitlerimizin ruhları şad olsun” dedi.Daha sonra konuşan AK Parti Bitlis İl Başkanı Kadir Köstekçi, “Bugün devletin zirvesi yeniden Ahlat’ta bir araya geliyor. O yüzden pazar günü saat 16.00’da tüm Ahlat’ı ve Bitlis’i alanlara davet ediyorum. Bu sene bayrağımızın yanında Filistin bayrağı var. Kubbet-ül İslam’dan Kubbet-üs Sahra’ya Gazze’ye, Doğu Türkistan’a selam olsun. O yüzden tüm dünyaya birlik ve beraberliğimizi göstermek için, tüm dünyaya buradan ciddi bir mesaj vermek için katil İsrail’e buradan bir cevap vermek için tüm Ahlat’ı pazar günü alana davet ediyorum” dedi.Ahlat Belediye Başkanı Yavuz Gülmez ise, yürüyüşe katılan herkese teşekkür ederek, pazar günü Cumhurbaşkanı Erdoğan’ı ve devletin zirvesini karşılamak üzere tüm vatandaşları Ahlat’taki millet bahçesine davet etti.