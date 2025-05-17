Bitlis’in Ahlat ilçesinde ilçesinde bulunan Selçuklu Meydan Mezarlığı ziyaretçi akınına uğruyor.Bitlis’in Ahlat ilçesinde bulunan ve UNESCO Dünya Kültür Mirası Geçici Listesi’nde yer alan tarihi Selçuklu Meydan Mezarlığı, turizm sezonunun açılmasıyla birlikte yerli ve yabancı ziyaretçilerin akınına uğruyor. Anadolu’nun Orhun Abideleri olarak da bilinen ve yaklaşık 210 dönümlük alan üzerine kurulu olan Selçuklu Meydan Mezarlığı, sahip olduğu 10 bine yakın mezar taşı ile dikkat çekiyor. 12. yüzyıldan kalma abidevi mezar taşları, üzerlerindeki kitabeler, motifler ve estetik yapılarıyla hem tarih meraklılarını hem de fotoğraf tutkunlarını cezbediyor. Ahlat’ta turizm sezonunun başlamasıyla birlikte mezarlıkta gözle görülür bir ziyaretçi yoğunluğu yaşanıyor. Özellikle hafta sonları, bölgeye gelen turistler hem mezar taşlarını inceleyip tarihi atmosferi soluyor hem de rehberler eşliğinde Ahlat’ın kültürel mirası hakkında bilgi alıyor.