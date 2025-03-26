Bitlis’in Ahlat ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 1 kişi yaralandı.Edinilen bilgilere göre kaza, Tunus Mahallesi Malazgirt Caddesi’nde meydana geldi. G.S. idaresindeki 01 ARM 915 plakalı araç, sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kontrolden çıkarak devrildi. Kazayı gören vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralı sürücüye ilk müdahale olay yerinde yapıldıktan sonra hastaneye kaldırıldığı öğrenildi. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.