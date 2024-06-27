Bitlis’in Ahlat ilçesinde etkili olan toz bulutu ve fırtına hayatı durma noktasına getirdi.Meteorolojinin uyarısı sonrası Ahlat ilçesinde akşam saatlerinde aniden oluşan toz bulutu ve fırtına korkuya neden oldu. Toz bulutu ve fırtınanın meydana geldiği bölgede göz gözü görmezken, vatandaşlar ise kendilerini kapalı mekanlara attı. Ahlat-Tatvan karayolunda ilerlemeye çalışan sürücüler zor anlar yaşarken tarihi Selçuklu Meydan Mezarlığı’nı ziyaret eden ziyaretçiler ise toz bulutu ve fırtına nedeniyle zor anlar yaşadı. Öte yandan ilçede meydana gelen toz bulutu ve fırtına vatandaşlar tarafından cep telefonu ile kayda alındı.