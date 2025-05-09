Bitlis’in Ahlat ilçesinde baharın gelişiyle birlikte doğa adeta renk cümbüşüne büründü.Uzun süredir etkili olan yağışların ardından güneşin yüzünü göstermesiyle ilçenin yüksek rakımlı ova ve yaylalarında sarı düğün çiçekleri ve mor sümbüller açtı. Göz alıcı renkleriyle doğayı süsleyen bu çiçekler, ziyaretçilere adeta görsel şölen sunuyor. Sarı ve morun büyüleyici uyumu, özellikle sabah saatlerinde güneş ışıklarıyla birlikte kartpostallık manzaralar oluşturuyor. Doğaseverler ve fotoğraf tutkunları, bu eşsiz manzaraları ölümsüzleştirmek için bölgeye akın ediyor. Yürüyüş rotaları boyunca çiçeklerin arasında zaman geçiren ziyaretçiler, doğayla iç içe huzurlu bir bahar günü yaşıyor.