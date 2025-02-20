Bitlis’in Ahlat ilçesinde sabah saatlerinde itibaren başlayan kar yağışı etkisini sürdürüyor.Etkili olan kar yağışı nedeniyle ilçeye bağlı uzak köy yolları ulaşıma kapanırken, belediye ekipleri ise ilçe merkezinde ulaşımın aksamaması için yol açma ve tuzlama çalışmaları yapıyor. İlçedeki vatandaşlardan Metin Yavuz, sabah uyandıklarında kar örtüsü ile karşılaştıklarını söyledi. Kar yağışını sevinçle karşıladıklarını belirten Yavuz, "Akşam yattık sabah kalktık baktık her taraf kar, her taraf güzel. Şimdide kar yağıyor, güzellik var, temizlik var. Bu sene kar çok az yağdı, şimdi güzel yağıyor ve çok seviniyoruz" dedi.Emre Gülcan adlı vatandaş ise "Sabah uyandık beyaz bir örtüyle karşılaştık. Karı çok bekliyorduk, karı çok seviyoruz. İyi ki yağdı, çoktandır bekliyorduk, sevindik karın yağmasına" diye konuştu.