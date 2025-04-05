Bitlis’in Ahlat ilçesinde bahar mevsiminin gelmesiyle birlikte inşaat sezonu da resmen başladı.Hava sıcaklıklarının artmasıyla birlikte Ahlat ilçesinde inşaat sektöründe gözle görülür bir hareketlilik yaşanıyor. İlçedeki müteahhitler, uzun süren kış mevsiminin ardından hazırlıklarını tamamlayarak yeni konut projelerine start verdi. Birçok bölgede temeller atılırken, kimi şantiyelerde ise kaba inşaat çalışmaları hızla ilerliyor. Ahlat’ın gelişen yapılaşma ihtiyacına cevap vermek isteyen müteahhitler, bu yılki sezondan oldukça umutlu olduklarını ifade ettiler.