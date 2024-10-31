Bitlis’in Ahlat ilçesine bağlı 8 köyde yürüme engelli vatandaşların hayatlarını kolaylaştırmak ve sosyal hayata katılımı için 8 bin metrekare parke yol ve gezi alanı ile 1,5 kilometrelik stabilize yapımı tamamlandı.Bitlis Valiliği, Ahlat Kaymakamlığı ve İl Özel İdaresi’nin desteğiyle köylerdeki yürüme engelli vatandaşların hayatlarını kolaylaştırmak ve sosyal hayata katılımı için örnek bir projeyi hayata geçirdi. Ahlat Kaymakamlığı, özel eğitim ve rehabilitasyon merkezlerinden alınan öneriler doğrultusunda ilk etapta ilçeye bağlı 8 köyde yaşayan 13 engelli bireyin ulaşımlarını kolaylaştırma ve ev ortamından sıyrılıp sosyal hayata katılımlarını sağlamak adına 8 bin metrekare parke yol ve gezi alanı ile 1,5 kilometrelik stabilize yapımını tamamladı. Yapılan yatırım ve yollarla özellikle yürüme engelli bireyler tekerlekli ve akülü araçlarıyla köy içi ulaşımda rahata kavuşurken, evlerinin önlerine yapılan parke gezi alanlarında da gezmenin keyfini çıkarıyor.Yoğurtyemez köyünde yaşayan Mehmet Sıddık Gören, evinin önüne yapılan parke yol ve alan sayesinde yatağa mahkum evladını tekerlekli sandalye ile dışarı çıkarıp gezdirdiğini söyledi. Gören, “Valiliğimiz ve kaymakamlığımız evimizin önüne parke taşı döşediler. Engelli çocuğumuz var, onu çıkarıp gezdiriyorum. Onun için de çok güzel oldu. Önceden taşlıktı, gezdiremiyordum. Şimdi parke oldu, rahatlıkla gezdirebiliyorum. Kaymakamımıza ve valimize çok teşekkür ediyorum” dedi.Yürüme engelli olduğu için önceleri dışarı çıkıp gezemediğini, şu an rahatlıkla köyde ve evinin bahçesinde gezdiğini söyleyen Hatice Coşkun, “Bir engelli olarak ben çok zorluk çekiyordum, dışarı çıkamıyordum. Özellikle fizik tedavime gidemiyordum. Kışın çok zorlanıyordum, sıkıntı çekiyordum. Bu sayede çok rahat bir şekilde çıkabiliyorum. Artık çok rahatım, tekerlekli sandalyem artık bir taşa, bir çukura takılıp kalmadan rahat bir şekilde gidip geliyorum. Çok çok teşekkür ederim bizi düşündükleri için. Bizi unutmadıkları için sayın valimize ve sayın kaymakamımıza çok teşekkür ediyorum” diye konuştu.Yoğurtyemez köyü muhtarı İdris Coşkun ise, “Köyümüzdeki engellilere bu imkanı tanıdıkları için çok teşekkür ediyorum. Engellilerimiz önceden zorluk çekiyorlardı, parke onlar için çok güzel bir imkan oldu. Dışarıya çıkamıyorlardı, fizik tedaviye ve rehabilitasyona gidip geldiklerinde özellikle yağışlı havalarda çamurlu yollarda araçlar gidip gelemiyordu. Bu güzel çalışmalarından dolayı emeği geçen herkese, kurumlarımıza, sayın valimize ve kaymakamımıza çok teşekkür ediyorum. Allah hepsinden razı olsun” dedi.Uludere köyü muhtarı Şükrü Akar da, “Köyümüzdeki engellilerin sıkıntılarını giderdikleri için devletimize, kaymakamımıza ve her kimin emeği geçmişse çok teşekkür ediyorum” ifadesini kullandı.