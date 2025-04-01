Malatya’nın Battalgazi ilçesinde akıma kapılan 4 büyükbaş hayvan telef oldu. O anlar ise kameralara saniye saniye yansırken hayvanların sahibi ise olay öncesinde elektrik dağıtım firmasına durumu bildirmelerine rağmen önlem alınmadığını iddia etti.Olay, Battalgazi ilçesi Orduzu Mahallesi’nde meydana geldi. Edinilen bilgiler göre, Danış sokaktaki evinin bahçesinde bulunan ahırda 15 yıldır hayvan yetiştiriciliği yapan 45 yaşındaki Murat Eken’in komşunun ahırına çekilen hatta meydana gelen kısa devre sonucu ahırda bulunan hayvanları akıma kapıldı. O anların anbean kameralara yansıdığı olayda 4 büyükbaş hayvan telef oldu."750 bin TL zararım var, karşılanmasını istiyorum"Hayvanlarının ihmal sonucu telef olduğunu ileri süren ve 750 bin TL’lik zararının karşılanmasını talep eden çiftçi Murat Eken, "Olay dün sabah saatlerinde meydana geldi. Sorunun bizim işletme ile ilgisi yok. Yetkili elektrik dağıtım firması olan Fırat Aksa’ya durumu ilettik. Ekipler yaptıkları incelemede elektrik kablolarının kısa devre yaptığını söyledi. 4 hayvanım telef oldu, 750 bin TL zararım var. Diğer hayvanlarımı korkudan ahıra bırakamıyorum. Durumdan dolayı şikayetçi oldum" diye konuştu.