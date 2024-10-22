Ağrı’nın yüksek kesimlerinde etkili olan kar yağışına hazırlıksız yakalanan çoban, koyunlarını kar altında otlattı.Ağrı’da hava sıcaklarının aniden düşmesiyle beraber kentin yüksek kesimlerindeki bazı bölgelerde kar yağışı etkili oldu. Hamur ilçesine bağlı Danakıran köyünde de etkisini gösteren kar yağışı, sabah saatlerinde evlerinden çıkan köy sakinlerini hayrete düşürdü. Geçen yıllara göre erken gelen kar yağışına hazırlıksız yakalanan bir çoban ise koyunlarını kar altında otlatmak zorunda kalınca ortaya renkli görüntüler çıktı.