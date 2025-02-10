Ağrı’da, İl Emniyet Müdürlüğü personellerince Diyadin ilçesinde yapılan uyuşturucu operasyonunda çok sayıda uyuşturucu madde ele geçirildi, 1 kişi tutuklandı.Ağrı İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Diyadin ilçesinde uyuşturucu madde ticareti yapan şüphelilere yönelik başarılı bir operasyon düzenledi. İlçe genelinde gerçekleştirilen operasyonda, ekipler 19 gram metamfetamin, 25 gram bonzai ve 2 adet hassas terazi ele geçirdi. Uyuşturucu ticareti yapan şahısların yakalanmasının ardından, operasyonla ilgili başlatılan soruşturma sonucunda 1 kişi gözaltına alındı. Adli merciler tarafından yapılan değerlendirme sonucunda, zanlı tutuklanarak cezaevine teslim edildi.