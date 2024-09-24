Ağrı İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, il merkezinde düzenledikleri uyuşturucu operasyonunda 3 kişiyi gözaltına aldı. Gözaltına alınan şüpheliler, çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.Ağrı İl Jandarma Komutanlığından yapılan açıklamada, uyuşturucu ile mücadele kapsamında yürütülen çalışmalar neticesinde il merkezinde bir araçta yolcu olarak bulunan 3 şahsın üst aramasında 33 gram metamfetamin maddesi ele geçirildiği belirtildi. Olayla ilgili başlatılan soruşturma kapsamında gözaltına alınan 3 şüpheli, sevk edildikleri adli makamlarca tutuklandı.