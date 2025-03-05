Ağrı İl Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından başlatılan "Şehrimi Keşfediyorum" projesi çerçevesinde 23 Nisan Anaokulu’nda düzenlenen etkinlikte nine ve dedeler, torunlarına yöresel yemekleri ve geleneksel el sanatlarını tanıttı.Ağrı 23 Nisan Anaokulu’nda gerçekleştirilen etkinlikte unutulmaya yüz tutmuş gelenekler canlandırıldı. Etkinlikte tandır ekmeği yapımı, soba üzerinde patates pişirme, keşkek hazırlama, un helvası yapımı gibi geleneksel mutfak kültürü öğretilirken, yün eğirme ve halı dokuma gibi eski el sanatları da tanıtıldı. Anaokulu Müdürü Kübra Hilal Yavuz, kültürel mirasın korunmasının toplumsal ilerleme açısından büyük önem taşıdığını belirterek, "Bugün Ağrı İl Milli Eğitim Müdürlüğü bünyesinde başlatılan ‘Şehrimi Keşfediyorum’ projesinden yola çıkarak kadim geleneklerimizi ve değerlerimizi çocuklarımıza aktaracağımız bir platform oluşturduk. Peyami Safa’nın da dediği gibi bir milleti yok etmek için askeri istilaya gerek yoktur, ona tarihini, kültürünü ve dilini unutturmak yeterlidir. Biz de bu bilinçle geçmiş ile gelecek arasında köprü kurmak istedik" dedi.Etkinlikte çocuklara soba üzerinde patates pişirmeyi öğrettiklerini ifade eden Yavuz, "Eskiden tandır geleneği çok yaygındı, ancak günümüzde bu gelenek azalmış durumda. Bunu yaşatmak adına annelerimizi buraya davet ettik, onlara tandır ekmeği ve hamur açtırarak pişirme sürecini çocuklarımıza gösterdik. Keşkek yöremizde hala çok yapılan bir yemektir, halise olarak da bilinir. Küçük tüplerle kurduğumuz platformda annelerimize keşkek yaptırdık. Yöremizde meşhur olan un helvasını, bazıları ‘jejerunda’ olarak adlandırıyor. Çocuklarımız için un ve şeker getirerek velilerimizin helva yapmasını sağladık" ifadelerini kullandı.Yün eğirme ve halı dokuma gibi unutulmaya yüz tutmuş el sanatlarının da çocuklara aktarıldığını vurgulayan Yavuz, "Eskiden çok yaygın kullanılan iplik, tarak gibi yün eğirme ve halı dokuma malzemelerini getirerek çocuklarımıza tanıttık. Büyüklerimiz, torunlarına bu mirası anlatırken hem geçmişin izlerini yaşattılar hem de geleceğe anlamlı bir hatıra bıraktılar" diye konuştu.