Ağrı’da gece saatlerinde meydana gelen trafik kazasında, direksiyon hâkimiyetini kaybeden kamyonetin devrilmesi sonucu iki kişi yaralandı.Edinilen bilgilere göre, 06 EAF 503 plakalı kamyonet, Hamur ilçesinden Ağrı il merkezine seyir halindeyken kontrolden çıkarak orta refüjü aşıp karşı şeride savrularak devrildi. Kazada kamyonette bulunan Doğan K. ve Yunus T. isimli iki kişi yaralandı. Yaralılar, olay yerine gelen 112 Acil Sağlık ekiplerince Ağrı Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırıldı. Yaralıların hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.