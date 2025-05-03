Ağrı’nın Taşlıçay ilçesinde otomobilin minibüse çarptığı kazada 2 kişi hayatını kaybetti, 8 kişi yaralandı.Edinilen bilgilere göre, Ağrı il merkezinden Doğubayazıt istikametine seyir halinde olan Yemen G. (57) idaresindeki minibüse, aynı yönde ilerleyen Nursi T. (26) yönetimindeki otomobil arkadan çarptı. Kazada toplam 10 kişi yaralandı.Yaralılardan otomobilde yolcu olarak bulunan Müküriye A. ile Melek E., kaldırıldıkları Taşlıçay Devlet Hastanesi’nde hayatını kaybetti. Diğer yaralıların ise sağlık durumlarının iyi olduğu ve hayati tehlikelerinin bulunmadığı öğrenildi.Yaralılar, olay yerine sevk edilen sağlık ekipleri tarafından Ağrı Merkez, Taşlıçay ve Doğubayazıt’taki hastanelere kaldırıldı.Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.