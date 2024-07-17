İstanbul Köy Çocukları Okusun Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği tarafından Ağrı TOBB Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesinde yaptırılan 75 metrekare alanında modern kütüphanenin açılışı törenle gerçekleştirildi.Törene Vali Yardımcısı Ahmet Raşit Orhan, İl Milli Eğitim Müdürü Hasan Kökrek, Eğitim Bir Sen Ağrı Şube Başkanı Süleyman Gümüşer, Gazeteciler Cemiyeti Başkanı Alaettin Aslan, Basın Birliği Ağrı Şube Başkanı Nuri Bayram, İstanbul Köy Çocukları Okusun Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği Başkanı Sinan Özbilgi, Çukurçayır köyü muhtarı Yavuz Özen ve okul müdürleri katıldı.Vali Yardımcısı Orhan, İl Milli Eğitim Müdürü Kökrek ve beraberindekiler tarafından kütüphanenin açılış kurdelesi kesilerek kütüphane gezildi ve bilgi alındı.İl Milli Eğitim Müdürü Kökrek, yaptığı konuşmada,"Kitaplar bilgi hazinesidir. Okumak, ufuklarımızı genişletir, zihnimizi geliştirir ve hayal gücümüzü besler. Kütüphaneler ise bu hazineye ulaşmamızı sağlayan en önemli kurumlardır. Özellikle de öğrencilerimiz için kütüphaneler, araştırma yapma, yeni şeyler öğrenme ve farklı bakış açıları kazanma imkanı sunan eşsiz ortamlardır. Bu kütüphanenin okulumuza kazandırılması, eğitim camiamız için büyük bir kazanımdır. Artık öğrencilerimiz, geniş bir yelpazedeki kitaba kolayca ulaşabilecek, derslerinde ihtiyaç duydukları bilgileri bulabilecek ve boş zamanlarında okuyarak keyifli vakit geçirebileceklerdir. Ben inanıyorum ki, bu kütüphane okulumuzda okuma alışkanlığının gelişmesine ve daha donanımlı bireyler yetiştirmemize önemli katkılar sağlayacaktır. Son olarak, bu güzel kütüphanenin okulumuza kazandırılmasında emeği geçen dernek başkanı Sinan Özbilgi’ye teşekkür ediyorum." dedi.Dernek başkanı Sinan Özbilgi ise yaptığı konuşmada,"2017 yılından bu yana, ihtiyaç sahibi minik öğrencilerimizin yüzlerinde tebessüm oluşturmak için durmadan çalışıyoruz. Kırtasiye, kitap, giyim gibi temel ihtiyaçlarının yanı sıra doğum günü pastaları ve çeşitli hediyelerle de kalplerine dokunmaya gayret ediyoruz. Birçok köy okulumuzun bakım ve onarımlarını üstlenerek daha güvenli ve konforlu bir eğitim ortamı sağlıyoruz. Kütüphanesiz okulların da yalnız kalmaması için 2017’den beri 9 okula kütüphane kurduk. Kitaplarla donatılmış bu kütüphaneler sayesinde öğrencilerimiz bilgiye ve hayal gücüne uzanabiliyor. Allah’ın izniyle, bu anlamlı yolda ihtiyaç sahibi öğrencilerimize ve okullarımıza kütüphane kurmaya devam edeceğiz." ifadelerini kullandı.