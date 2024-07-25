Ağrı’da bir düğün salonunda PKK elebaşı lehine sloganlar atan 7 şüpheliden 3’ü gözaltına alındı. 4 firarinin yakalanması için çalışmalar sürüyor. Ağrı’nın Doğubayazıt ilçesinde bir düğün salonunda halay çekerek PKK elebaşı lehine sloganlar atan 7 kişi, İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince tespit edildi. Şüphelilerden 3’ü yakalanarak gözaltına alınırken, 4 kişinin yakalanması için çalışmaların devam ettiği öğrenildi.
Ağrı Valiliğinden konuya ilişkin yapılan basın açıklamasında şu ifadelere yer verildi:
“Sosyal medyadaki bazı paylaşımlarda Doğubayazıt ilçemizdeki bir düğün salonunda halay çeken 7 kişilik grubun, PKK elebaşı lehine slogan attıkları tespit edilmiştir. Ağrı Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde İl Emniyet Müdürlüğümüz ekiplerince “Terör Örgütünün Propagandasını Yapmak (PKK/KCK)” suçundan yakalanan 3 şüpheli gözaltına alınmış, 4 firari şüphelinin yakalanmasına yönelik çalışmalar devam etmektedir. Bölünmez bütünlüğümüze kast eden her türlü terör örgütü ve uzantılarına yönelik mücadelemiz son terörist etkisiz hale getirilinceye kadar kararlılıkla sürdürülecektir.”
Ağrı’da terör propagandası yapan kişilere gözaltı
Ağrı’da bir düğün salonunda PKK elebaşı lehine sloganlar atan 7 şüpheliden 3’ü gözaltına alındı. 4 firarinin yakalanması için çalışmalar sürüyor. Ağrı’nın Doğubayazıt ilçesinde bir düğün salonunda halay çekerek PKK elebaşı lehine sloganlar atan 7 kişi, İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince tespit edildi. Şüphelilerden 3’ü yakalanarak gözaltına alınırken, 4 kişinin yakalanması için çalışmaların devam ettiği öğrenildi.