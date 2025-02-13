Ağrı’da bulunan ve Osmanlı döneminin en önemli yapılarından biri olarak kabul edilen tarihi İshak Paşa Sarayı, dron ile görüntülendi.Doğubayazıt ilçesinde bulunan tarihi İshak Paşa Sarayı, ihtişamlı mimarisi ve benzersiz yapısıyla, hem yerli hem de yabancı turistlerin ilgisini çekmeye devam ediyor. Saray, uzun yıllardır tarih severlerin ve fotoğrafçılarının ilgisini çekerken, bu kez dron ile yapılan çekimlerle sarayın görkemli yapısı farklı bir perspektiften görüntülendi. Yüksekten alınan görüntüler, sarayın ve çevresindeki doğal güzelliklerin uyumunu adeta bir tablo gibi ortaya koyuyor.