İstanbul’dan gelen 25 sporcu, Asya Dağcılık Kulübü ve Murat Ali Koç yönetimindeki 25 dağcı, deniz seviyesinden 4 bin 58 metre yükseklikteki Süphan Dağı’na 15 Temmuz Demokrasi ve Millî Birlik Günü zirve tırmanışı yaptı.Patnos ilçesine bağlı Süphan Dağı’na tırmanışa geçen dağcılar, Türkiye’nin en yüksek dağı olan Süphan Dağı zirvesinde kamp kurdu. Gece saatlerinde tırmanışa geçen Asya Dağcılık Kulübü ve Murat Ali Koç yönetimindeki 25 dağcı, 6 saatlik zorlu bir tırmanış sonrasında Süphan Dağı’nın zirvesine çıkmayı başardı.Grup lideri Murat Ali Koç, "Asya Dağcılık olarak Türkiye’nin 3’üncü en yüksek dağı Süphan Dağı’nın zirvesindeyiz. 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü’nde burada olmamızda ayrıca bir mutluluk, ekibimizle birlikte zorlu bir tırmanıştan sonra 6 saat sonra zirveye vardık. Biraz dinlendikten sonra inişe geçeceğiz" şeklinde konuştu.