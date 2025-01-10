Ağrı’da etkili olan Sibirya soğukları, kenti adeta dondurdu.Gece saatlerinde hava sıcaklığının sıfırın altında 19 dereceye kadar düştüğü kentte, 20 metre yüksekliğindeki su deposunda metrelerce uzunlukta buz sarkıtları oluştu. Yaklaşık 15 metre uzunluğa ulaşan buz sarkıtları, kartpostallık manzaralar ortaya çıkardı.Doğu Anadolu Bölgesi’nde gece en düşük hava sıcaklığı sıfırın altında 19 dereceyle Ağrı’da ölçüldü. Sert soğukların etkisiyle kent genelinde yaşam olumsuz etkilendi. Sabah saatlerinde kent merkezinde kırağı oluşurdu. Kazım Karabekir Mahallesi’nde bulunan ve yaklaşık 20 metre yüksekliğe sahip su deposunda, soğuk havanın etkisiyle metrelerce uzunluğunda buz sarkıtları meydana geldi. Yaklaşık 15 metre uzunluğa ulaşan bu buz sarkıtları, çevreye eşsiz bir manzara sundu. Su deposunun yanı sıra kent merkezinde de soğuk havanın etkisiyle buz kütleleri görüldü. Vatandaşlar, araçlarını battaniye ve branda ile örterek dondurucu soğuklardan korumaya çalıştı. Ağaçların kırağıyla kaplandığı şehirde, nehir ve dere yüzeyleri tamamen buz tuttu. Soğuk hava nedeniyle yaban hayvanları yiyecek bulmakta güçlük çekerken, yoğun sis ulaşımı olumsuz etkiledi.Sabah saatlerinde etkili olan sis, görüş mesafesini düşürdü ve kara yollarında sürücülere zor anlar yaşattı. Kentte ev ve iş yerlerinin camları buz tuttu, günlük yaşamda aksaklıklar meydana geldi. Vatandaşlar, dondurucu soğukların yanı sıra sis ve buzlanmaya karşı tedbir alarak hayatlarını sürdürüyor.