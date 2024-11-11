Ağrı’da "Siber Suçlarla Mücadele" konulu seminer düzenlendi.Ağrı Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü, siber suçların gerçekleşmeden engellenmesi, maddi manevi zararların en aza indirgenmesi, farkındalık ve bilinçlendirme faaliyetleri çerçevesinde oluşturulan SİBERAY programı çerçevesinde seminer düzenledi. Doğubayazıt İlçe Milli Eğitim Müdürlüğündeki seminerde 300 vatandaşa güvenli ve bilinçli internet kullanımı, siber risk ve tehditler, siber zorbalık, teknoloji bağımlılığı ve dijital okur yazarlık konularında bilgilendirme yapıldı.