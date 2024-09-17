Ağrı’da park halindeki araçta 177 kilo sıvı metamfetamin ele geçirildi.Ağrı Valiliğinden yapılan açıklamada, İl Jandarma Komutanlığı ekiplerinin uyuşturucu ile mücadele çalışmaları kapsamında Doğubayazıt ilçesinde yaptığı aramada, park halindeki bir araçta 2 adet kamyon lastiği içerisinde 177 kilo sıvı metamfetamin bulunduğu belirtildi.Olayla ilgili soruşturma başlatılırken, şüphelilerin yakalanması için çalışmaların devam ettiği kaydedildi. Açıklamada, "Zehir tacirlerine göz açtırmıyoruz" ifadesine yer verildi.