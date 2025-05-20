Ağrı Valiliği himayelerinde, İl Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından yürütülen "Okuyan Şehir Ağrı" projesi çerçevesinde şiir dinletisi ve tiyatro gösterisi etkinliği gerçekleştirildi.Halk Eğitim Merkezi Salonunda düzenlenen programa İl Milli Eğitim Müdürü Hasan Kökrek, İbrahim Çeçen Üniversitesi Türk Halk Edebiyatı Anabilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Akif Arslan, şube müdürleri, okul müdürleri, öğretmenler, veliler ve öğrenciler katıldı.Program, saygı duruşu ve İstiklal Marşı’nın okunmasıyla başladı. Ardından Naci Gökçe Anadolu Lisesi öğrencilerinin hazırladığı "Bahar Dalgınlıkları" adlı şiir dinletisi sahnelendi. Programın devamında, Türk edebiyatının ilk tiyatro eseri olan Şinasi’nin "Şair Evlenmesi" adlı oyunu, Semerkant Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi öğrencileri tarafından başarıyla sahnelendi.Etkinlikte, "Dilimizin Zenginlikleri" projesi kapsamında lise öğrencileri arasında düzenlenen "İstiklal Marşı’ndan Hareketle Cümle-Afiş Hazırlama Yarışması"nın birincisi 15 Temmuz Şehitleri Anadolu Lisesi öğrencisi Gamze Taştan’a ödülünü İl Milli Eğitim Müdürü Hasan Kökrek takdim etti.Ayrıca, Prof. Dr. Akif Arslan da öğrencilere sürpriz yaparak iki şiir okudu. Arslan’ın performansı izleyicilerden büyük alkış aldı.Program sonunda konuşan İl Milli Eğitim Müdürü Hasan Kökrek, öğrencilere yönelik sanatsal ve kültürel etkinliklerin süreceğini belirterek tüm katılımcılara teşekkür etti.