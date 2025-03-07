Ağrı İl Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından 1-7 Mart Deprem Haftası kapsamında il genelindeki tüm okullarda öğrenim gören öğrencilere yönelik bilgilendirme çalışmaları ve tatbikatlar gerçekleştirildi.Ağrı İl Milli Eğitim Müdürlüğü koordinesinde gerçekleştirilen tatbikat ve bilgilendirme faaliyetlerine öğretmenler, idareciler ve ilgili uzman ekipler de katılım sağladı. Öğrencilere, afet anında panik yapmadan güvenli alanlara yönelmeleri ve acil durum kurallarına uymaları konusunda uygulamalı eğitim verildi.İl Milli Eğitim Müdürü Hasan Kökrek, konuyla ilgili yaptığı açıklamada, öğrencilerin deprem konusunda bilinçlendirilmesi ve olası afet durumlarına karşı hazırlıklı olmalarının sağlanması amacıyla il genelinde geniş çaplı bir çalışma yürüttüklerini belirtti.Kökrek, "Deprem Haftası kapsamında tüm okullarımızda öğrencilerimize yönelik bilgilendirme seminerleri düzenledik. Afet anında nasıl hareket edilmesi gerektiği, doğru tahliye yöntemleri ve afet sonrası alınması gereken önlemler konusunda farkındalık oluşturmayı amaçladık. Ayrıca okullarımızda deprem tatbikatları gerçekleştirerek öğrencilerimizin teorik bilgilerini pratiğe dökmelerini sağladık." dedi.Deprem bilincinin artırılmasının yanı sıra yangın güvenliği konusuna da önem verdiklerini vurgulayan Kökrek, okul binalarının yangın güvenliği açısından denetlendiğini ifade etti.Kökrek,"Okullarımızda yangın güvenliği tedbirlerini gözden geçiriyoruz. Yangın söndürme cihazlarının durumu, acil çıkış kapıları ve tahliye planları gibi konuları ekiplerimizle birlikte denetliyoruz. Amacımız, öğrencilerimizin hem deprem hem de yangın gibi olası afetlere karşı bilinçli ve hazırlıklı olmalarını sağlamak." diye konuştu.