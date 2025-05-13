Ağrı Valiliği, Murat köyünün su ihtiyacının karşılanması amacıyla İl Özel İdaresi tarafından yürütülen sondaj çalışmalarının tamamlandığını duyurdu.Ağrı Valiliğinden yapılan yapılan açıklamada, merkez ilçeye bağlı Murat köyünde yaşanan su sıkıntısına çözüm bulmak amacıyla İl Özel İdaresi’ne ait sondaj makinası ile yapılan çalışmaların sona erdiği bildirildi.Açıklamada, "İlimiz Merkezinde Murat köyümüzün su ihtiyacını karşılamak için İl Özel İdaremize ait sondaj makinası ile sondaj çalışmaları tamamlandı. Murat köyünün su sorununu çözüme kavuşturarak, köy sakinlerinin temiz ve sürekli bir su kaynağına erişimini sağlamayı hedefliyoruz. Köylerimizin altyapısını güçlendirmeye devam edeceğiz." ifadelerine yer verildi.