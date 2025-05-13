Ağrı Valiliği, merkez ilçeye bağlı Kumlugeçit köyünde köy içi yollarda toplam 3 bin 500 metrekarelik kilit parke taşı döşeme çalışmalarının tamamlandığını duyurdu.Ağrı Valiliğinden yapılan açıklamada, köylerin yaşam kalitesini artırmak amacıyla yürütülen altyapı çalışmalarının aralıksız sürdüğü belirtildi.Açıklamada, "Kilit parke taşı çalışmaları ile köylerimizin çehresi değişiyor, köy içi yollarımızı güzelleştirmeye devam ediyoruz. Bu kapsamda; Merkez ilçeye bağlı Kumlugeçit köy içi yollarına, 3 bin 500 metrekare kilit parke taşı döşeme çalışmaları tamamlandı." ifadelerine yer verildi.Çalışmaların, vatandaşların ulaşımını kolaylaştırmasının yanı sıra köy estetiğine de katkı sunduğu vurgulandı.Valilik, benzer çalışmaların il genelindeki diğer köylerde de sürdürüleceğini bildirdi.