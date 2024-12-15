Kızılay Ağrı Şubesi Kadın Gönüllüleri, Yerli Malı Haftası dolayısıyla Ağrı il merkezine bağlı Ahmetbey köyündeki ilkokulu ziyaret etti.Sabah erken saatlerde köye ulaşan gönüllüler, öğrencilerle birlikte renkli bir etkinlik gerçekleştirdi. Yerli malı bilincini aşılamak amacıyla düzenlenen programda yaş pasta, kurabiye, börek, patlamış mısır ve çeşitli meyveler ikram edildi. Gönüllüler, öğrencilere yerli malı ürünlerin önemini anlatarak, marketlerden alışveriş yaparken ürün etiketlerine dikkat etmeleri gerektiğini vurguladı. Özellikle yerli üretim sembollerine dikkat edilmesi gerektiği öğrencilere çeşitli örneklerle aktarıldı. Etkinlik kapsamında çocuklar, palyaço gösterisi eşliğinde şarkılar söyleyip oyunlar oynayarak keyifli vakit geçirdi. Program sonunda öğrenciler, "Bize bu güzel günü yaşatan Kızılay ablalarımıza çok teşekkür ederiz" diyerek memnuniyetlerini dile getirdi. Kızılay Ağrı Şube Başkanı Orhan Tatlı, etkinliklerin çocuklara farkındalık kazandırmak amacıyla düzenlendiğini belirterek, "Öğrencilerimize yönelik bu tür etkinliklerimiz sürecek. Amacımız, onların bilinçlenmesine ve mutlu olmasına katkı sağlamaktır" dedi.Tatlı, Kızılay olarak hem eğitim faaliyetlerine destek verdiklerini hem de çocukların sosyalleşmesine katkıda bulunduklarını ifade etti.