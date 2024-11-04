Kış mevsiminin yaklaşması ile birlikte sobalar tezgâhtaki yerini aldı. Sobalı evde yaşayan vatandaşlar sobacıların yolunu tuttu.Kış mevsiminde ısınmak için tercih edilen araçlardan birisi olan sobalar, kovalı, fırınlı, tuğlalı çeşitleri ve farklı modelleriyle, hava sıcaklıkları düştükçe piyasadaki yerini almaya devam diyor. Doğal gaz, elektrikli ısıtıcılar gibi teknolojiye yenik düşen mesleğin son temsilcileri, geçmişten günümüze gelen ve eskiyi hatırlatan sobacılığı yaşatmaya çalışıyor.40 yıldır baba mesleği sobacılığı sürdüren soba üreticisi Sıtkı Karakaş, kış mevsiminin yaklaşması ile birlikte hazırlıklara başladıklarını ve soba, kuzine, boru gibi kışlık malzemelerin satışı yaptıklarını belirterek, “ 40 yıldır sobacılık yapıyorum, günde 15-20 tane soba satıyoruz. Zaten burda 2 ay sezonumuz var 2 ay içerisinde köylü halkına 500-600 tane sarıyoruz. Şehirli zaten doğalgaz tükettiği için onlar tek tük alıyor, biz günde 7-8 tane soba üretiyoruz bize maliyeti yarı yarıya, yarısıda kâr kalıyor. Yani zahmeti çoktur bunlarla çok uğraşıyoruz zahmetli iştir. Geçen sene sattığımız soba 1000-1500 adetti bu sene 500 tane ancak gidiyor. Bu sene herkes yani şehir içindekiler doğalgaz kullandığından dolayı satışlarımız biraz azaldı” ifadelerine yer verdi.