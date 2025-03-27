Ağrı Valisi Mustafa Koç, Kadir Gecesi dolayısıyla vatandaşlarla birlikte Merkez Camii’nde ibadet etti. Teravih namazının ardından camide bulunan vatandaşlarla sohbet eden Vali Koç, Kadir Gecesi’nin tüm İslam âlemi için hayırlara vesile olmasını diledi.Cemaatle birlikte dualara eşlik eden Vali Koç, yaptığı açıklamada, Kadir Gecesi’nin bin aydan daha hayırlı olduğunu belirterek, "Bu mübarek gecede, duaların kabul olmasını, gönüllerin huzur bulmasını diliyorum. Rabbim, birlik ve beraberliğimizi daim eylesin, mazlumların yüzünü güldürsün. Tüm hemşehrilerimizin, aziz milletimizin ve İslam âleminin Kadir Gecesi mübarek olsun" ifadelerini kullandı.Kadir Gecesi dolayısıyla camiye gelen vatandaşlarla tek tek selamlaşan Vali Koç, onlarla sohbet ederek taleplerini dinledi. Gece boyunca camide ibadet eden vatandaşlar, Kur’an-ı Kerim tilavetiyle manevi atmosferi doyasıya yaşadı.Ağrı’daki Kadir Gecesi programına, il protokolü ve çok sayıda vatandaş katılırken, camilerde dualar edilip Kur’an-ı Kerim okundu. Müftülük tarafından düzenlenen özel programda ilahiler seslendirilirken, yapılan dualarla Kadir Gecesi’nin manevi iklimi vatandaşlar tarafından hissedildi.Valilik, Kadir Gecesi münasebetiyle camilerde güvenlik tedbirlerinin artırıldığını ve vatandaşların ibadetlerini huzur içinde gerçekleştirebilmeleri için gerekli düzenlemelerin yapıldığını belirtti.Öte yandan, Kadir Gecesi dolayısıyla hayırseverler tarafından cami çıkışlarında vatandaşlara çeşitli ikramlarda bulunuldu.