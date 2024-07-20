Ağrı’nın Doğubayazıt ilçesinde kaçakçılıkla mücadeleye yönelik operasyonda 4 şüpheli gözaltına alındı.Ağrı Valiliğinden yapılan açıklamada, İl Jandarma Komutanlığı ekiplerinin Gümrük Muhafaza ve Gümrük Kaçakçılık İstihbarat Müdürlüğü (KİM) personeli ile birlikte yürüttüğü kaçakçılıkla mücadele faaliyetleri kapsamında operasyonlar düzenlediği belirtildi. Açıklamada, operasyonlarda bin 112 paket gümrük kaçağı sigara, 4 bin 975 adet elektronik sigara ve bin 390 adet botox ele geçirildiği kaydedildi. Operasyonlarda 4 şüpheli şahsın da gözaltına alındığı ifade edildi.