Ağrı İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, kaçakçılıkla mücadele kapsamında gerçekleştirdiği operasyonda 4 kişiyi gözaltına aldı.Ağrı Valiliğinden yapılan açıklamada, il merkezi ve Doğubayazıt ilçesinde gerçekleştirilen yol kontrol ve emniyet uygulamalarında önemli miktarda kaçak malzemenin ele geçirildiği belirtildi. Ele geçirilen kaçak malzemeler arasında bin 378 paket sigara, 56 paket çay, 50 kilo kuru üzüm, 13 çift el çantası, 27 adet hediyelik çanta ve 7 şişe alkol bulunuyor. Olayla ilgili gözaltına alınan 4 şahıs hakkında adli süreç başlatıldı.