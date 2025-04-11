Ağrı’nın Doğubayazıt ilçesinde, İl Tarım ve Orman Müdürlüğü ekiplerince gerçekleştirilen denetimlerde, hijyen kurallarına aykırı şekilde 3 farklı araçta açıkta satışı yapılan toplam 150 kilogram et tespit edilerek imha edildi.Ağrı Valiliğinden yapılan açıklamaya göre, İl Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri tarafından Doğubayazıt ilçesinde yürütülen rutin denetimler sırasında, gıda güvenliğini tehlikeye düşüren bir duruma müdahale edildi.Açıklamada, "İl Tarım ve Orman Müdürlüğümüz ekiplerince Doğubayazıt ilçesinde yapılan denetimler kapsamında, hijyen kurallarına riayet edilmeksizin, 3 farklı araçta açık bir şekilde satışı yapılan toplam 150 kilogram et tespit edilmiştir. Gıda güvenliğini tehlikeye düşüren bu ürünler imha edilerek, ilgili şahıslar hakkında gerekli idari yaptırımlar uygulanmıştır" ifadelerine yer verildi.Vatandaşların sağlığını korumaya yönelik denetimlerin aralıksız sürdüğü belirtilen açıklamada, "Sağlıklı gıda için 7/24 görevdeyiz." denildi.