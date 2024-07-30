Ankara’da düzenlenen İsmail Demirci U11-U13 Serbest Güreş Türkiye Şampiyonasında, 34 kiloda Türkiye Şampiyonu olan Berat Çelik ve 44 kiloda Türkiye üçüncüsü olan Miraç Harun Yazıcı, Ağrı’nın Eleşkirt ilçesinde coşkuyla karşılandı.Şampiyonadan başarıyla dönen genç güreşçiler, ilçeye gelişlerinde Eleşkirt Gençlik ve Spor Müdürü Selahattin Güzel, İlçe Gençlik ve Spor Müdürlüğünde görevli personeller, arkadaşları ve sporseverler tarafından büyük bir ilgi ve sevgiyle karşılandı. Sporcuların başarısı, ilçede büyük bir gurur kaynağı oldu. Ağrı Gençlik ve Spor İl Müdürü Ahmet Çelebi, şampiyon güreşçileri tebrik ederek, "Sporcularımızın elde ettiği bu büyük başarı, hem ilimiz hem de ülkemiz adına gurur verici. Bu gençlerimizin azim ve çalışkanlıkları ile daha birçok başarıya imza atacaklarına inanıyorum" dedi.Sporcuların antrenörlerine ve ailelerine de teşekkür eden Çelebi, "Sporcularımızın bu başarıya ulaşmasında emeği geçen herkese minnettarız. Desteklerimiz devam edecek" şeklinde konuştu.Berat Çelik ve Miraç Harun Yazıcı, elde ettikleri başarılar sayesinde gelecek vadeden genç sporcular arasında gösteriliyor. Çelik ve Yazıcı, hedeflerinin milli takımda yer alarak uluslararası arenada da ülkemizi en iyi şekilde temsil etmek olduğunu belirttiler. Şampiyonadan dönen güreşçiler, kendilerini karşılamaya gelenlerle hatıra fotoğrafları çektirdikten sonra, kutlamalara katıldılar.