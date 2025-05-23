Ağrı Valiliği himayelerinde, İl Millî Eğitim Müdürlüğü tarafından Serhat Kalkınma Ajansına (SERKA) yapılan başvuru sonucunda, 2025 Yılı Teknik Destek Programı kapsamında destek almaya hak kazanan "Eğitimde Yapay Zekâ Uygulamaları" projesinin sözleşmesi imzalandı.Ağrı İl Milli Eğitim Müdürlüğü konferans salonunda gerçekleştirilen imza törenine, İl Milli Eğitim Müdürü Hasan Kökrek, Serhat Kalkınma Ajansı Genel Sekreteri Nurullah Karaca, Milli Eğitim Şube Müdürü Selahattin Bilgiç ve SERKA Ağrı Koordinatörü Gökhan Özince katıldı.Projenin sözleşmesi, Ağrı İl Milli Eğitim Müdürü Hasan Kökrek ile SERKA Genel Sekreteri Nurullah Karaca tarafından imzalandı.Törende konuşan İl Milli Eğitim Müdürü Kökrek, projenin il genelinde görev yapan öğretmenlerin yapay zekâ araçlarını eğitim süreçlerine etkin şekilde entegre etmelerini amaçladığını söyledi.Kökrek, "Eğitimde dijitalleşme sürecine katkı sunmayı hedefleyen proje ile öğretmenlerin pedagojik ve dijital yeterlilikleri geliştirilecek, yenilikçi ve bireyselleştirilmiş öğretim ortamları oluşturulacaktır. Toplam 60 öğretmen doğrudan eğitime katılacaktır. Eğitim sonunda bölgede yaklaşık 5.000 kişilik dolaylı etki alanı oluşması öngörülmektedir." dedi.Proje kapsamında eğitimlerin Ağrı merkezde gerçekleştirileceğini belirten Kökrek, Doğubayazıt, Patnos, Tutak, Diyadin, Eleşkirt, Hamur, Taşlıçay ve il merkezinden öğretmenlerin katılım sağlayacağını ifade etti. Kökrek, eğitimlerin 2025-2026 eğitim-öğretim yılı Ekim ayında yapılacağını ve 6 gün sürecek programda toplam 18 saatlik uygulamalı eğitimin verileceğini aktardı.Eğitim içeriğinde yapay zekâ araçlarının eğitimde kullanımı, yapay zekâ destekli ders materyali üretimi, ölçme-değerlendirme ve veri analitiği uygulamaları, disiplinler arası yapay zekâ destekli ders planları, akademisyen ve sektör uzmanlarıyla mentörlük ve danışmanlık, dijital içerik geliştirme atölyeleri gibi başlıkların yer alacağını belirten Kökrek, projenin öğretmenlerin dijital pedagojik becerilerinin gelişimine ve bölgedeki eğitimde dijital dönüşüm sürecine katkı sağlayacağını kaydetti.