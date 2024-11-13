Ağrı İl Emniyet Müdürlüğü Trafik Şube ekipleri, çocukların trafik kurallarını erken yaşta öğrenmelerini sağlamak ve güvenli bir trafik bilinci kazandırmak amacıyla Çocuk Trafik Eğitim Parkı’nda eğitimlerini sürdürüyor. Öğrencilere yönelik olarak düzenlenen eğitimler, hem eğlenceli hem de öğretici etkinliklerle çocukları trafik kuralları konusunda bilinçlendirmeyi hedefliyor. İl Emniyet Müdürlüğü, gelecekte daha güvenli bir toplum inşa etmek için çocukları trafik bilinciyle yetiştirme çabalarını hız kesmeden devam ettiriyor.Çocuk Trafik Eğitim Parkı’nda gerçekleştirilen etkinliklerde, çocuklara yaya geçidi kullanımı, trafik işaretlerinin tanınması ve temel trafik kurallarının önemi uygulamalı olarak öğretiliyor. Trafik güvenliğinin toplumun tüm bireyleri için hayati bir önem taşıdığına dikkat çeken trafik ekipleri, çocukların bu eğitimlerle trafik kurallarına karşı daha duyarlı bir şekilde yetişmesini amaçlıyor.Trafik ekipleri, çocuklara trafikte karşılaşabilecekleri riskli durumları ve bu durumlara karşı nasıl davranmaları gerektiğini de anlatıyor. Trafikte yaya güvenliği, bisiklet kullanımı gibi günlük hayatlarında karşılaşabilecekleri konularda bilgilendirilen çocuklar, uygulamalı etkinliklerle trafik kurallarını somut bir şekilde deneyimleme imkanı buluyor. Eğitimlerde ayrıca, trafikte sorumluluk bilinci geliştirmek amacıyla trafik levhalarının tanıtılması, karşıdan karşıya güvenli geçiş kurallarının gösterilmesi gibi pratik bilgiler de yer alıyor. Çocuklar, bu eğitim parkurunda öğrendikleri kuralları uygulayarak hem eğleniyor hem de günlük yaşamlarına faydalı olacak bilgiler ediniyor. Eğitimlerin ardından çocuklar, trafikteki sorumluluklarını daha bilinçli bir şekilde yerine getirme konusunda cesaretlendirilirken, velilere de çocuklarının güvenli bir trafik eğitimi alması konusunda bilgilendirme yapılıyor. Ağrı İl Emniyet Müdürü Yılmaz İpar, konuyla ilgili yaptığı açıklamada, çocuklara yönelik trafik eğitimi faaliyetlerinin artarak devam edeceğini vurguladı. İpar, “Geleceğimizin teminatı olan çocuklarımızın güvenli bir trafik bilinciyle yetişmesi için tüm imkanlarımızı seferber ediyoruz. Trafik güvenliğinin sağlanmasında bu eğitimlerin büyük katkı sağlayacağına inanıyoruz. Eğitim parkında çocuklarımıza uygulamalı olarak trafik kurallarını öğretirken, onların eğlenerek öğrenmesini sağlıyoruz.” dedi.