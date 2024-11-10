Türkiye Cumhuriyeti’nin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün 86’ncı ölüm yıl dönümü dolayısıyla Ağrı’da anma töreni ve çeşitli etkinlikler düzenlendi.Ağrı Abide Meydanı’nda Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün vefatının 86’ncı yıl dönümü nedeniyle anma töreni düzenlendi. Atatürk Anıtına çelenk sunulmasıyla başlayan tören, Atatürk’ün 86 yıl önce vefat ettiği saat olan 09.05’te saygı duruşunda bulunulması ve ardından İstiklal Marşı okunmasıyla devam etti. Tören Kültür ve Kongre Merkezinde düzenlenen anma programıyla devam etti.Törende konuşan Ağrı Valisi Mustafa Koç, Ulu Önder Gazi Mustafa Kemal Atatürk, bizlere sadece bir ülkeyi değil; fikirleri, ilkeleri ve cesaretiyle güçlü bir bağımsızlık ruhu armağan etmiştir. O, Türkiye Cumhuriyeti’ni kurarken, "Benim en büyük eserim" diyerek Cumhuriyetimizi bizlere emanet etmiş, bu büyük eseri Türk milletinin hizmetine sunmuştur. Tüm yaşamını vatan sevgisi ve milletine hizmete adayan Atatürk, yalnızca bizlerin değil, tüm dünyanın takdir ettiği ve hafızasında yer eden, barışa, insanlığa ve medeniyete hizmet eden büyük bir lider olmuştur. Onun, geçmişe olduğu kadar geleceğe de yön veren vizyonu, tüm insanlık için bir rehber niteliğindedir. Cumhuriyetimizin banisi Gazi Mustafa Kemal Atatürk, "Beni görmek demek, mutlaka yüzümü görmek değildir. Benim fikirlerimi, benim duygularımı anlıyorsanız ve hissediyorsanız bu kâfidir." diyerek bizlere; kendisini gerçek anlamıyla görmenin ömrüyle sınırlı olmadığını ifade eder. Gerçek Atatürk, düşüncelerinde, ideallerinde, halkı için ortaya koyduğu büyük amaçlarda, bilim ve akıl yolunda sunduğu öğretilerde gizlidir. Onun mirası, bugünün ve yarının dünyasında, hepimizin daha iyi bir toplum oluşturma sorumluluğunun temelini oluşturmaktadır. Sevgili Gençler, sizler, Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün en büyük eseri olan Cumhuriyetimizin emanetçileri, yarının güçlü Türkiye’sini inşa edecek olan büyük Türkiye idealinin öncüleri ve Türk milletinin yarınlarını emanet ettiği kıymetli evlatlarısınız. Ulu Önder Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün "Gençler, Cesaretimizi güçlendiren ve sürdüren sizlersiniz. Siz almakta olduğunuz eğitimle, insanlık değerlerini ve çağdaş düşünceyi en iyi şekilde temsil edeceksiniz." sözlerini unutmayarak cesaretinizle, bilginizle, vicdanınızla geleceği şekillendirecek ve her alanda insanlık için en iyisini arayacak bir nesil olacaksınız. Sizlerin bu ülkeyi, milletimizin refahını, huzurunu ve ilerlemesini her şeyin üstünde tutarak çalışacağınıza olan inancım tamdır” ifadelerine yer verdi.Öğrenciler tarafından okunan şiir ve tiyatro gösterileriyle devam eden program yarışmalarda dereceye giren öğrencilere hediyelerinin verilmesinin ardından sona erdi.