Ağrı’da haklarında kesinleşmiş hapis cezaları bulunan 2 kişi yakalanarak cezaevine gönderildi.Ağrı Valiliği İl Jandarma Komutanlığı JASAT dedektifleri tarafından aranan şahısların yakalanmasına yönelik yapılan çalışmalar neticesinde, Patnos ve Doğubayazıt ilçelerinde haklarında kaçak sigara veya alkol üretme, satma, taşıma veya satın alma suçundan 3 yıl 9 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan M.G ve kasten öldürme” suçundan 5 yıl 6 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan V.A simli şahıslar yakalanarak cezaevine gönderildi.