Ağrı İl Tarım ve Orman Müdürlüğü’ne bağlı ekipler, köyleri ziyaret ederek anız yakılmasına yönelik vatandaşlarını bilgilendirdi.Ağrı’da tehlike oluşturduğu gerekçesiyle anız yakılmasına yönelik getirilen yasakların ardından, Ağrı İl Tarım ve Orman Müdürlüğü’ne bağlı ekipler, köyleri ziyaret ederek anız yakılmasına yönelik vatandaşlarını bilgilendirdi.Anız yangını ile ilgili lifletler dağıtılarak İlgililerin anız yangınlarına sebebiyet vermemesi için azami dikkat etmesi gerekmekte olduğu, anız yangınına sebebiyet verenler hakkında Çevre Kanunu uyarınca İl Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Müdürlüğü tarafından yasal işlem uygulanacağı çiftçilere hatırlatılarak, hem kendi hem de ülke menfaatleri açısından bu konuda gerekli hassasiyeti göstermeleri gerektiği konusundan uyarılarda bulunuldu.