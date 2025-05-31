Ağrı Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü tarafından, Cumhurbaşkanlığı himayelerinde 2025 yılının "Aile Yılı" ilan edilmesi dolayısıyla, aile bilincini güçlendirmek, toplumsal dayanışmayı artırmak ve sosyo-kültürel gelişime katkı sağlamak amacıyla "Aile Festivali" düzenlendi.Millet Bahçesi’nde gerçekleştirilen festivale, Ağrı Valisi Mustafa Koç ve eşi Neslihan Gül Koç’un yanı sıra il protokolü, kamu kurumlarının temsilcileri, öğrenciler ve çok sayıda vatandaş katıldı.Festivalin açılış konuşmasını yapan Vali Koç, ailenin toplumun temel yapı taşı olduğunu vurgulayarak, "Bugün burada, toplumumuzun kök hücresi, medeniyetimizin mayası, geleceğimizin teminatı olan aileyi onurlandırmak, korumak ve güçlendirmek üzere bir araya gelmiş bulunuyoruz. ‘Ailemiz En Büyük Hazinemiz, Servetimiz, Şükür Sebebimiz’ temalı festival, yüzyıllardır bizi biz yapan değerlerin yeniden hatırlanmasıdır." dedi.2025 yılının "Aile Yılı" olarak ilan edilmesinin devletin aile kurumuna verdiği önemin bir göstergesi olduğuna işaret eden Vali Koç, "Aile; soy bağıyla başlayıp, gönül bağıyla güçlenen en sağlam birliktir. Bugün 81 ilde eş zamanlı olarak düzenlenen bu festival, aile içi dayanışmayı, kültürel bağlarımızı ve nesiller arası iletişimi güçlendirmeyi amaçlamaktadır." ifadelerini kullandı.Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Ertaç Baki ise yaptığı konuşmada, "2025 yılının Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan tarafından Aile Yılı ilan edilmesiyle birlikte ailenin önemine dikkat çekmek, aile bağlarını güçlendirmek ve risklerden korumak amacıyla çeşitli etkinlikler düzenliyoruz. Bu doğrultuda farkındalık programlarımız yıl boyunca sürecektir." dedi.Festival kapsamında Vali Koç ve il protokolü, alanda kurulan stantları ziyaret ederek yürütülen çalışmalar hakkında bilgi aldı. Vali Koç, çocuklarla da yakından ilgilenerek etkinliklere katıldı.Etkinlikte Yeşilay, Kızılay, İbrahim Çeçen Üniversitesi, İl Milli Eğitim Müdürlüğü, İŞKUR, SERKA, KADEM, Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü, Gençlik Merkezi, AFAD, Emniyet Müdürlüğü, Jandarma Komutanlığı, Kadın Konuk Evi, Tarım ve Orman İl Müdürlüğü, ADEM, UDER, Kadın Dayanışma Merkezi gibi pek çok kurum yer aldı. Kurumlar, stantlar aracılığıyla aile, kadın, çocuk ve toplum sağlığına yönelik bilgilendirici faaliyetler gerçekleştirdi.