Ağrı’nın Hanoba köyünde bir ahırda çıkan yangın, itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü.Edinilenbilgilere göre, Hanoba köyünde bir ahırda bilinmeyen bir nedenden dolayı yangın çıktı. Yangını fark eden köylüler, kendi imkanlarıyla söndürmeye çalıştı. Yangın kontrol altına alınamayınca yangının durum 112 Acil Çağrı Merkezi’ne bildirdi. Olay yerine sevk edilen itfaiye ekipleri, çalışmalara başladı. Ekipler, yangının eve sıçramaması için yoğun çaba sarf etti. Yangın, kısa sürede kontrol altına alınarak söndürüldü. Yangında ahır kullanılamaz hale gelirken, ahırda hayvan bulunmaması nedeniyle herhangi bir can kaybı veya yaralanma olmadı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.