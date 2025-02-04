Ağrı’nın Hamur ilçesinde görev yapan aday öğretmenler için tanışma ve kaynaşma yemeği düzenlendi.Özel bir restoranda gerçekleştirilen programa, İl Milli Eğitim Müdürü Hasan Kökrek, Hamur Kaymakamı Mehmet Nesip Mahir, Hamur Belediye Başkanı İsmet Aslan, İlçe Milli Eğitim Müdürü Mehmet Özmüş, İlçe Jandarma Komutanı Tufan Gündüz, İlçe Emniyet Amiri Komiser Yahya Şimşek, AK Parti Hamur İlçe Başkanı Reis Ulgay, ilçe protokolü ve aday öğretmenler katıldı.Yemek öncesinde masaları dolaşarak aday öğretmenlerle sohbet eden protokol üyeleri, öğretmenlerin ilçeye uyum süreci ve eğitim faaliyetleri hakkında görüş alışverişinde bulundu.Programda konuşan İl Milli Eğitim Müdürü Hasan Kökrek, öğretmenliğin kutsal bir meslek olduğunu vurgulayarak, "Öğretmen, bir nesli inşa eden en önemli yapı taşlarından biridir. Aday öğretmenlerimizin bu bilinçle hareket edeceğine inanıyorum" ifadelerini kullandı.Hamur Kaymakamı Mehmet Nesip Mahir ise, ilçede eğitim kalitesini artırmak için yoğun çaba sarf ettiklerini belirterek, "Öğretmenlerimiz, geleceğimizi şekillendiren en önemli aktörlerdir. Bizler de onların en iyi koşullarda görev yapabilmesi için elimizden geleni yapıyoruz" dedi.Hamur Belediye Başkanı İsmet Aslan, belediye olarak her zaman eğitim camiasının yanında olduklarını dile getirerek, ilçedeki eğitim faaliyetlerine destek vermeye devam edeceklerini söyledi.Hamur İlçe Milli Eğitim Müdürü Mehmet Özmüş de ilçe eğitimini daha ileriye taşımak için gece gündüz demeden çalıştıklarını kaydetti.Aday öğretmenler, düzenlenen tanışma programı için emeği geçenlere teşekkür etti.Program, yemek ikramının ardından sona erdi.