Ağrı Valiliği himayelerinde, İl Milli Eğitim Müdürlüğü koordinesinde düzenlenen "90’lar Gecesi" etkinliği, Vali Mustafa Koç, eşi Neslihan Gül Koç ve il protokolünün katılımıyla gerçekleştirildi. Halk Eğitim Merkezi bünyesindeki müzik topluluğu tarafından seslendirilen 90’ların unutulmaz şarkılarıyla, katılımcılar nostalji dolu bir gece yaşadı.Ramazan Evliyaoğlu şefliğinde sahne alan müzik topluluğu, dönemin en sevilen şarkılarını seslendirirken, Vali Koç ve il protokolü vatandaşlarla birlikte halay çekti, horon ve çiftetelli oynadı. Etkinlik boyunca müzik, anılar ve birlik duygusu ön plana çıktı.Vali Mustafa Koç, etkinlik sonunda yaptığı konuşmada, "90’lar Gecesi etkinliğinde, hemşehrilerimizle bir araya gelerek nostalji dolu anlar yaşadık. Geçmişin güzel anılarını tazelediğimiz bu anlamlı gecede; müzikler, anılar ve birlik duygusu eşliğinde coşkulu bir halaya da hep birlikte eşlik ettik. İlimizin sosyal ve kültürel hayatına katkı sunan bu tür organizasyonları desteklemeye, hemşehrilerimizle kaynaşma ve dayanışma ortamlarını artırmaya yönelik çalışmalarımıza devam edeceğiz. Emeği geçen tüm kurum ve kuruluşlara, müzisyenlerimize ve katılım sağlayan tüm vatandaşlarımıza teşekkür ediyor, bu güzel birlikteliğin artarak devam etmesini temenni ediyorum." dedi.Etkinliğe katılan koro üyelerinden öğretmen Zeliha Sever ise yaptığı açıklamada, her zaman kendilerine destek olan Vali Mustafa Koç ve eşi Neslihan Gül Koç’a teşekkür etti.Etkinlik, katılımcıların müzik eşliğinde coşkuyla eğlenmesiyle sona erdi.