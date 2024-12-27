Ağrı İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, geleceğin teminatı olan çocukların güvenlik bilincini artırmak ve polislik mesleğini tanıtmak amacıyla 320 öğrenciye yönelik bilgilendirme faaliyetleri gerçekleştirdi. Etkinlikler, Mehmet Şerafettin Yaltkaya İlkokulu ve Ertuğrul Gazi Ortaokulu’nda düzenlendi.Ağrı İl Emniyet Müdürlüğü’ne bağlı Toplum Destekli Polislik Şube Müdürlüğü koordinasyonunda Asayiş ve Trafik Şube Müdürlükleri ekiplerince yürütülen bilgilendirme çalışmaları kapsamında, Mehmet Şerafettin Yaltkaya İlkokulu’nda 2. ve 3. sınıf öğrencilerinden oluşan 120 kişilik bir gruba, Ertuğrul Gazi Ortaokulu’nda ise 5., 6. ve 7. sınıf öğrencilerinden oluşan 200 kişilik bir gruba seminer verildi.Seminerlerde öğrencilere polislik mesleği tanıtılarak genel güvenlik kuralları, trafik kuralları ve 112 Acil Çağrı Hattı’nın etkin kullanımı hakkında bilgiler aktarıldı. Ayrıca öğrenciler, polis memurlarıyla birebir iletişim kurma ve merak ettikleri soruları sorma imkânı buldu. Etkinlikler sırasında eğlenceli ve interaktif yöntemler kullanılarak öğrencilerin bilgiyi daha iyi kavramaları sağlandı.Ağrı İl Emniyet Müdürü Yılmaz İpar, konuyla ilgili yaptığı açıklamada, çocukların güvenlik bilinciyle yetişmesinin büyük önem taşıdığını vurguladı. İpar, “Toplumumuzun huzur ve güvenliği, bu bilinçle yetişen bireylerin varlığıyla güçlenecektir. Bu tür bilgilendirme faaliyetlerimiz artarak devam edecek. Çocuklarımızı geleceğe hazırlarken onların güvenliğini ön planda tutmaya devam edeceğiz" dedi.Etkinlik sonrasında okul yöneticilerinden olumlu geri dönüşler alınırken, öğrenciler ise memnuniyetlerini ifade ederek polis ekiplerine teşekkür etti.