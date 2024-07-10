Ağrı’da İl Jandarma Komutanlığı ve İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince yürütülen operasyonlarda, çeşitli suçlardan aranan 125 şahıs yakalanarak cezaevine teslim edildi.Ağrı Valiliğinden yapılan açıklamada, ekiplerin Haziran ayı boyunca aranan şahıslara yönelik çalışmalar yürüttükleri belirtildi.Açıklamada, "Bu kapsamda yapılan çalışmalarda 375 aranan şahıs yakalanmış, bu şahıslardan 250’si ifadelerinin alınmasının ardından serbest bırakılırken, 1-20 yıl arası kesinleşmiş hapis cezası bulunan 125 şahıs ise cezaevine teslim edilmiştir. Suç ve suçluyla mücadelede kararlıyız." ifadelerine yer verildi.