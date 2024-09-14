Ağrı’da hakkında 12 yıl 4 ay kesinlesmiş hapis cezası bulunan 1 firari, İl Jandarma Komutanlığı JASAT ekiplerinin titiz çalışmaları sonucu yakalandı.Alınan bilgiye göre, Ağrı Valiliği İl Jandarma Komutanlığı JASAT ekipleri, aranan şahısların yakalanmasına yönelik JASAT dedektifleri tarafından yapılan çalışmalar neticesinde, hakkında 12 yıl 4 ay kesinlesmiş hapis cezası bulunan 1 firari yakalanarak cezaevine gönderildi.Ağrı İl Jandarma Komutanlığı, aranan şahısların yakalanmasına yönelik çalışmalarına kararlılıkla devam edeceğini açıkladı.