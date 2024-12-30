Ağrı’nın Doğubayazıt ilçesinde düzenlenen operasyonlarda 4 İran uyruklu şahıs, toplam 1 kilo 44 gram metamfetaminle yakalandı.Ağrı Valiliğinden yapılan açıklamaya göre, İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince uyuşturucu ticaretini önlemeye yönelik çalışmalarda Doğubayazıt ilçesinde iki farklı operasyon düzenlendi. Operasyonlarda 2 İran uyruklu şahsın iç beden muayenesi sonucu 4 paket halinde 347,11 gram metamfetamin ele geçirildi. İran uyruklu 2 şahsın da ayakkabı tabanına zulalanmış 2 paket halinde toplam 697,77 gram metamfetamin taşıdığı tespit edildi. Yapılan çalışmalarda toplam 1 kilo 44 gram metamfetamin ele geçirilirken, gözaltına alınan 4 şahıs tutuklanarak cezaevine gönderildi.