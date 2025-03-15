Ağrı Valisi Mustafa Koç, İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya başkanlığında düzenlenen "Hayvanları Koruma Kanunu" konulu toplantıya katıldı.İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya başkanlığında, büyükşehir statüsünde olmayan 51 ilin valileriyle video konferans aracılığıyla düzenlenen " Hayvanları Koruma Kanunu" konulu toplantıya, Ağrı Valisi Mustafa Koç ve Vali Yardımcısı Ahmet Raşit Orhan katıldı. Toplantıda, hayvanların korunması adına yürütülen çalışmalar, alınması gereken tedbirler ve gelecekte hayata geçirilecek projelere dair genel değerlendirmelerde bulunuldu. "Hayvanları Koruma Kanunu" çerçevesinde, illerdeki uygulamaların iyileştirilmesi ve hayvanların yaşam haklarının daha etkin bir şekilde korunması için yapılacak çalışmalar ele alındı.