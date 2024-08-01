Ağrı Valisi Mustafa Koç, Hamur ilçesinde yapımı devam eden Hükümet Konağı ve İlçe Jandarma Komutanlığı hizmet binalarında incelemelerde bulundu.Ağrı Valisi Mustafa Koç, ilk olarak Hamur Kaymakamı Mehmet Nesip Mahir’e iade-i ziyarette bulunarak yeni görevinde başarılar diledi. Daha sonra, il ve ilçe protokolü ile birlikte Hamur Hükümet Konağı inşaatını ziyaret eden Vali Koç, çalışmalar hakkında yetkililerden bilgi aldı. Yaklaşık 4 bin 755 metrekare açık alan ve 2 bin 929 metrekare kapalı alana sahip olan konağın fiziki tamamlanma oranı yüzde 25 olarak açıklandı. Vali Koç ve beraberindeki heyet, ardından Hamur İlçe Jandarma Komutanlığı hizmet binası inşaatını inceledi. 6 bin 791 metrekare açık alan ve 2 bin 133 metrekare kapalı alana sahip olan binanın fiziki tamamlanma oranı ise yüzde 60 olarak belirtildi. Vali Koç, incelemelerinin ardından yaptığı açıklamada, Hamur ilçesinin gelişimi için önemli yatırımlar yapıldığını ve bu yatırımların ilçeye değer katacağını ifade etti.