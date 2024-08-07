Ağrı Valisi Mustafa Koç, yapımı devam eden İl Emniyet Müdürlüğü yeni hizmet binası inşaatında incelemelerde bulundu.Vali Mustafa Koç, emniyet teşkilatının alt yapısını güçlendirmeye yönelik olarak hayata geçirilen proje kapsamında, 22 bin 983 metrekare kapalı, 18 bin 348 metrekare açık alana sahip olacak olan yeni binanın inşaatını yerinde inceledi. Kapalı otopark ve TOMA binası gibi önemli birimlerin de yer alacağı yeni hizmet binası hakkında yetkililerden bilgi aldı. İncelemelerin ardından açıklama yapan Vali Koç, projenin önemine vurgu yaptı. Koç, "Yeni hizmet binasıyla birlikte emniyet teşkilatımızın hizmet kalitesi daha da artacak. Vatandaşlarımızın güvenliği için gece gündüz çalışan emniyet mensuplarımıza daha iyi çalışma koşulları sunmak bizim görevimizdir." dedi.İncelemelere İl Emniyet Müdürü Yılmaz İpar ve İl Özel İdaresi Genel Sekreteri Erhan Tenekeci de katıldı.