Ağrı Valisi Mustafa Koç, Türk Polis Teşkilatı’nın 180. kuruluş yıl dönümü dolayısıyla düzenlenen etkinliklere katıldı.Polis Haftası kapsamında Ağrı Polisevi’nde düzenlenen programa Vali Mustafa Koç’un yanı sıra Cumhuriyet Başsavcısı Adem Çalış, İl Emniyet Müdürü Yılmaz İpar, il protokolü üyeleri, şehit ve gazi aileleri ile emniyet mensupları katıldı. Programda konuşan Vali Koç, Türk Polis Teşkilatı’nın 180 yıllık köklü geçmişiyle halkın huzur ve güvenliği için büyük bir özveriyle görev yaptığını belirtti. Koç, "Milletimizin huzur ve güvenliği için fedakârca görev yapan tüm emniyet teşkilatımızın Polis Haftası’nı kutluyor, şehitlerimizi rahmetle, gazilerimizi minnetle anıyorum." ifadelerini kullandı.Etkinlik kapsamında şehitler için dualar edildi, emniyet teşkilatının toplumsal barışa katkısına dikkat çekildi.Vali Koç, 10 Nisan Polis Günü dolayısıyla Valilik ön kontrol noktalarında görev yapan polis memurlarını ziyaret ederek günlerini kutladı.Ayrıca Ağrı Valiliği Toplantı Salonu’nda düzenlenen törende, kentte görev yapan başarılı emniyet mensuplarına başarı belgeleri Vali Mustafa Koç tarafından takdim edildi. Vali Koç, burada yaptığı açıklamada,"Aziz milletimizin huzur ve güvenliği için gece gündüz demeden büyük bir özveriyle görev yapan Türk Polis Teşkilatımızın 180. kuruluş yıldönümünü ve Polis Haftası’nı gururla kutluyoruz. Kurulduğu günden bu yana halkımızın can ve mal güvenliğini sağlamak, kamu düzenini korumak ve hukuk devletinin gereklerini yerine getirmek adına üstün bir gayretle çalışan emniyet teşkilatımız, devletimizin temel taşlarından biridir. Görevini büyük bir vatan sevgisiyle ifa eden, gerektiğinde canını ortaya koymaktan çekinmeyen tüm polislerimize şükranlarımı sunuyor; şehadet mertebesine ulaşan kahraman polislerimizi rahmet ve minnetle anıyorum. Bu anlamlı haftada, görev başındaki tüm emniyet mensuplarımızın Polis Haftası’nı kutluyor, aileleriyle birlikte sağlık, huzur ve başarı dolu bir ömür diliyorum" dedi.